Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал фантастикой информацию о срыве якобы секретной операции украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера, сообщает УНИАН.

«Информация не соответствует действительности в полном объеме... Первичным источником для публикации этой версии послужила публикация в крымской «Комсомольской правде», - сказал он.

По словам Подоляка, совещаний в указанном в публикациях составе в Офисе президента не было. «Следовательно, никаких обсуждений гипотетических операций не проводилось. И естественно, никто из руководителей ОПУ, включая его главу, не мог и не имел возможности что/то отложить, перенести или отменить», - заявил он.

Тем более, отметил Подоляк, это физически невозможно сделать – «логистика и детали любой операции на финальном этапе уже не обсуждаются». Он назвал фантастикой операцию под названием «выкрасть три десятка военных профессионалов с территории Беларуси на турецком самолете».

На вопрос, действительно ли, как утверждают СМИ, президент уволил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу за то, что тот требовал расследовать причастность руководства Офиса президента к провалу этой операции, Подоляк ответил: «Причины увольнения Бурбы имеют совершенно иное обоснование. Никаких требований подобного рода Бурба не выдвигал. Все это, разумеется, уже было медийной историей после его увольнения как попытка защитить себя в случае проведения новым руководством ГУР объемного аудита его работы в ведомстве».

Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того как силовики доложили об этих планах в Офисе президента, спецоперация провалилась.

5 августа президент Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию «вагнеровцев».