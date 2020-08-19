Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания, сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ он подписал 19 августа.

Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства: Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра, Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра, Юрия Назарова - заместителем премьер-министра, Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра, Александра Субботина - заместителем премьер-министра, Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли, Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства, Юрия Караева - министром внутренних дел, Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства, Владимира Караника - министром здравоохранения, Владимира Макея - министром иностранных дел, Игоря Луцкого - министром информации, Юрия Бондаря - министром культуры, Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства, Виктора Хренина - министром обороны, Игоря Карпенко - министром образования, Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам, Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям, Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, Петра Пархомчика - министром промышленности, Константина Шульгана - министром связи и информатизации, Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия, Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма, Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций, Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты, Юрия Селиверстова - министром финансов, Александра Червякова - министром экономики, Виктора Каранкевича - министром энергетики, Олега Слижевского - министром юстиции, Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности, Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета, Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу, Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям, Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации, Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета, Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.

17 августа прежнее правительство Беларуси сложило полномочия.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.