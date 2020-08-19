Если задержать «на горячем» «черных» лесорубов не удалось, то за незаконную рубку деревьев отвечать лесохозяйственные предприятия. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госэкоинспекции.

«За первое полугодие 2020 Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный ущерб к административной ответственности привлечено 2387 лиц, начислен ущерб на сумму более 177 400 000 грн», - отметил Малеваный.

Председатель ГЭИ перечислил области, где начислено больше убытков за незаконную рубку деревьев. Это Херсонская область - почти 24 млн грн, Днепропетровская область - почти 11,2 млн грн, Закарпатская область - почти 9 млн грн, Черниговская область - более 8,2 млн грн, и Хмельницкая область - более 7,1 млн грн.

«Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, проведенной с 23 июня по 3 июля 2020 года, в сновском районном дочернем агролесохозяйственном специализированном предприятии «Сновскрайагролесгосп». Установлены незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, нанесли ущерб государству почти 11,6 млн грн», - напомнил Малеваный.

Чиновник добавил, что большинство подконтрольных территорий, покрытых лесом, принадлежащих государственным лесохозяйственным предприятиям. Именно они несут ответственность за его сохранность и недопущение незаконных рубок и именно они должны платить убытки, если не установлено других лиц, непосредственно причинивших вред окружающей среде и государству.