Покупка транспортного средства при грамотном выборе может стать для водителя настоящим подарком в отношении стоимости автомобиля, затрат на его обслуживание и содержание. Чтобы приобрести экономичную машину, следует руководствоваться рядом критериев, и это далеко не только запланированный бюджет. Даже в категории недорогих авто вы сможете найти модели, заслуживающие внимания.

Топ-5 моделей эконом-класса

В рейтинге представлены легковые транспортные средства и кроссоверы. Несмотря на их принадлежность к бюджетной категории, они обеспечивают комфортное управление, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Вы сможете купить автомобиль, который будет отвечать вашим запросам, пожеланиям, и при этом уложиться в запланированный бюджет. Обратите внимание на такие модели:

Cherry Tiggo 3 — компактный кроссовер, который «прижился» в Украине. Он сочетает в себе стильный дизайн и неплохую производительность. Объем двигателя — 1,6 л, мощность — 126 лошадиных сил. Характеризуется экономичностью — расход топлива на 100 км — 7,1 л;

Lada Xray — первый кроссовер от российского производителя, который демонстрирует неплохие эксплуатационные характеристики. Уступает предыдущему варианту по мощности. Она составляет 106 л. с. Расход — 7 литров на 100 км;

Lada Largus — эта модель представлена в 5- и 7-местном исполнении. Ее мощность — 87 л. с., а расход — 8,2 литра;

Cherry Tiggo 2 — один из самых бюджетных кроссоверов на украинском рынке. По габаритам этот транспорт идентичен Nissan Juke. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. Есть модели на «механике» и «автомате». Расход — 7,4 л;

Lada Vesta — седан от российского автопрома, укомплектованный 1,6-литровым бензиновым двигателем. Имеет небольшой расход топлива — 6,6 л. Мощность — 106 л. с.

Это лишь некоторые варианты средств передвижения, которые обладают неплохими эксплуатационными характеристиками и обойдутся вам в минимальную сумму. Они также не потребуют крупных затрат на обслуживание и содержание.

«УкраАВТО»: большой выбор и выгодные условия сотрудничества

Определились с моделью или нужно изучить больше вариантов? Посетите сайт корпорации «УкраАВТО», реализующей свою продукцию по всей стране. Компания предлагает большой выбор транспортных средств эконом-, среднего, премиум-класса, чтобы каждый мог подобрать идеальный для себя вариант.

Для клиентов фирмы действуют выгодные условия сотрудничества. Они могут купить авто в кредит, воспользоваться услугами страхования. В разных регионах страны функционируют станции технического обслуживания, где проводится весь комплекс ремонтных работ с установкой качественных оригинальных запчастей и с гарантией. Покупка в «УкрАВТО» — это возможность купить машину, отвечающую вашим запросам, и получить первоклассное обслуживание.