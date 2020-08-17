также в разделеСтолица
Киев из-за жары закрывают для грузовиков 14
На здании КГГА подняли бело-красный флаг Беларуси 42
В Киеве новый антирекорд по количеству больных коронавирусом 35
Прокуратура хочет отсудить у арендатора землю на Трухановом 17
С 17 августа в Киеве ужесточат карантин 141
Коронавирус обнаружили еще у 158 жителей Киева 13
В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком 48
В Киеве открыли самый высокий в Украине световой фонтан 29
В Киеве сгорел локомотив 14
Опрос: Киевляне сказали, кого хотят видеть мэром 214
Экс-нардеп Ильенко идет в мэры Киева 28
В Киеве задержали группу лиц на продаже спецсредства для прослушивания мобильных 28
В Киеве – уже более 10 тысяч случаев коронавируса 15
Береза идет в мэры Киева 26
В Киеве – тоже антирекорд по случаям COVID-19 23
В Киеве задержали организатора схемы хищения имущества Госрезерва 47
Кличко обещает открыть Борщаговский путепровод через две недели 24
КГГА поручила снести строительный забор возле парка Малышко 21

У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян», - написал он в Facebook.

Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года и четыре девочки от семи месяцев до 12 лет. А также 53 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет и трое мальчиков от девяти до 16 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, и в Шевченковском районе – 10 случаев», - отметил мэр.  

По состоянию на 17 августа в Украине выявлено 92820 случаев COVID-19, за последние сутки – 1464.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
34