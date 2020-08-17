У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян», - написал он в Facebook.

Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года и четыре девочки от семи месяцев до 12 лет. А также 53 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет и трое мальчиков от девяти до 16 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, и в Шевченковском районе – 10 случаев», - отметил мэр.

По состоянию на 17 августа в Украине выявлено 92820 случаев COVID-19, за последние сутки – 1464.