На Закарпатье во время прохождения маршрута в горах в Межгорском районе от сердечного приступа скончался известный киевский нейрохирург.

Мужчине стало плохо во время прохождения маршрута: вместе с коллегами они шли на гору Стрымба возле села Колочава, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Управления ГосЧС в Закарпатской области Наталью Батыр.

У врача случился сердечный приступ, реанимировать его не смогли.

«Закарпатские спасатели 12 августа зафиксировали факт гибели киевлянина 1965 года на маршруте на гору Стрымба у Колочавы. Он шел в составе группы из 5-ти человек, вместе с коллегами и сыном. После восхождения на гору у мужчины вдруг ухудшилось самочувствие, он упал с рюкзаком и снаряжением. Коллеги пытались реанимировать его, но это не дало результата. Очевидно, у мужчины случился сердечный приступ», - рассказала она.

По словам Батыр, спасатели и медицинские работники, прибывшие на вызов к месту происшествия, обнаружили тело туриста уже без признаков жизни. Он был доставлен в село Колочава и передан сотрудникам правоохранительных органов.

По данным спасателей, маршрут, по которому поднимался погибший, несложен: он рассчитан на один день и является популярным у туристов в Колочаве. Возможно, причиной ухудшения самочувствия мужчины стала жара.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, речь идет о Юрии Яминском – известном украинском нейрохирурге из Института нейрохирургии им. Ромоданова НАМНУ, доктора медицинских наук.