Многие жители Украины обращаются в микрофинансовые организации, чтобы срочно получить деньги в долг – предложений по такой услуге на рынке предостаточно, и оформить кредит на небольшую сумму добросовестному заемщику, как правило, не составляет сложности.

Однако, получив кредит онлайн на карту без отказа, некоторые люди забывают о необходимости своевременного погашения долга и уплаты процентов либо по каким-то причинам не имеют возможности это сделать. Подобные просрочки имеют негативные последствия и могут вылиться в большие проблемы. Чтобы избежать неприятной ситуации и накопления долга, следует воспользоваться услугой пролонгации займа.

В каких случаях актуальна услуга пролонгации?

Ситуаций, из-за которых заемщик не может вовремя погасить долг в полном объеме, не так уж мало, например:

заработная плата или аванс выплачены не в полном объеме или не были зачислены на карту вовремя;

возникли проблемы с постоянным доходом и человек в данный момент безработный;

отложенные на уплату долга средства были потрачены на другие цели, например, на оплату коммунальных услуг, срочную покупку медикаментов, определенной техники и т. п.;

человек просто забыл о приближении сроков оплаты из-за множества повседневных дел;

средства для оплаты кредита были украдены.

В любой из упомянутых выше ситуаций необходимо обращаться в финансовую компанию и сообщать о возникших проблемах. Зачастую организации предлагают следующие условия для продления пользования кредитом:

оплату процентов через каждые 10 дней;

перечисление средств за пользование пролонгацией;

полное погашение процентов.

Чтобы срочно оформить услугу, необходимо зайти в личный кабинет на сайте микрокредитной компании. После следует определиться со сроком пролонгации, оформить заявку и дождаться ответа. Отказы встречаются крайне редко, поэтому на этот счет переживать не стоит. Главное – не забывать оплачивать проценты и следовать условиям договора, ведь вряд ли компания снова пойдет на уступки. Важно изначально выбрать надежную и проверенную организацию в Украине, которая пользуется популярностью, к примеру, "Loany". Ресурс не только работает круглосуточно и позволяет быстро взять деньги онлайн и без поручителей/справок, но и создает для заемщика выгодные условия пролонгации.

Почему важно держать под контролем выплаты по кредиту?

Во-первых, потому что проблема с постоянно «висящим» долгом обременяет человека с точки зрения психологии, а избавление от этой заботы убирает «груз с плеч». Если просрочка все же возникла, понимание того, что вы работаете над этой проблемой, а не пустили ее на самотек, приносит облегчение.

Во-вторых, игнорируя свои финансовые обязанности по отношению к кредитору, можно легко попасть в черный список должников и обзавестись плохой кредитной историей, которая снизит шансы на успешное получение следующего кредита.

В-третьих, невозвращенные микрозаймы нередко становятся причиной судебных разбирательств, крайне неприятного «общения» с коллекторами и т.п. Заказывая услугу пролонгации и тем самым демонстрируя кредитору свою готовность вернуть взятый кредит, вы избавляете себя от подобных неприятных моментов.