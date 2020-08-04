Плавкие предохранители имеются почти во всех приборах электротехники. Их главной функцией является размыкание электрической цепи в тех случаях, когда сила тока в ней превышает допустимые значения. Термопредохранители используют для защиты от перегрева и возгораний электрических и тепловых приборов, домашнего и производственного оборудования, а также для обеспечения защиты проводки. На корпус термопредохранителя наносят маркировку серии и кода, температуру эксплуатационного состояния и напряжения, а также допустимый рабочий ток. Как правило, температурный диапазон варьируется от 65 до 285 С.

Термопредохранители по своим конструктивным особенностям делятся на предохранители с аксиальными и радиальными выводами:

1. Аксиальный. Его основой является термоэлемент, как перемычка из легкоплавкого переходника который соединяет вывод предохранителя и пропускает ток. Чаще всего, перемычкой из легкоплавкого переходника выступает свинцовая нить. При достижении температуры срабатывания, термоэлемент плавится. Из-за этого случается разрыв электроцепи. Такой предохранитель по форме напоминает транзистор.

2. Радиальный. Термочувствительным элементом выступает полимерная вставка. При обычном состоянии, сжатая пружина опираясь на полимерную вставку, тесно прижимает подвижной контакт «звездочка».

При достижении температуры срабатывания, полимерная вставка плавится переставая удерживать пружину сжатия. Вследствие чего, подвижной контакт «звездочка» размыкается.

По итогу, стоимостью собственной «гибели» предохранитель уберегает прибор.

Термопредохранитель чаще всего представлен деталью одноразового использования. После устранения проблем, которые привели к неисправности, термопредохранитель требует замены номинальным аналогом.

Существуют однако термопредохранители многоразового использования. Контактная группа в них размыкается или переключается под воздействием тепла. В зависимости от типа контактов, такие термопредохранители делятся на нормально-замкнутые (NC) и нормально-разомкнутые (NO). Под воздействием тепла, первые - размыкают цепь, а вторые – замыкают ее. После того, как контакты остывают, они возвращаются в исходные положение и работоспособность прибора восстанавливается.

К выбору термопредохранителя советуем отнестись с максимальной ответственностью, он может спасти очень дорогостоящие устройства.

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