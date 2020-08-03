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Сын экс-владельца компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Об этом сообщает Corriere della Sera, передает Европейская правда.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров. 

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля. 

42-летний Александр Богуслаев – сын Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании «Мотор Сич».

В декабре 2019 года президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Между Украиной и США на конец 2019 года продолжался диалог, который теоретически мог завершиться пересмотром соглашения о продаже; о его итогах не сообщалось.
ForUm

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