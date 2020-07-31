Стараниями бизнесмена с сомнительной репутацией Ильи Павлюка и его бизнес-партнера, застройщика Вадима Столара – заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой стал Игорь Мустеца. Таким образом компания дельцов поставили на важный пост своего человека для прикрытия их теневых схем. Об этом рассказала блогер Анастасия Азарова у себя на странице в Facebook, сообщает From-ua.

Блогер также утверждает, что «им интересна не только политика, а и судебная ветвь власти, поскольку, ворочая такими делами, «своих» надо иметь везде».

Блогер задается вопросом, куда смотрит госпожа генеральный прокурор Ирина Венедиктова, набирая такие ценные кадры на работу: «Или стоит выстроить логическую цепочку и предположить, что ей просто «подсовывают» этих умельцев её советчики или засланные казачки из прошлой власти Порошенко, которые до сих пор остались и при Зеленском?».

Андрей Пальчевский

Кроме этого, Анастасия Азарова уверяет в том, что к Столару и Павлюку присоединился еще и Калетник, и теперь «эта троица взялась за финансирование Пальчевского, поскольку такой «ручной мэр», как золотая рыбка, сможет исполнять все их желания и команды. А запросы у этих особ, как вы убедились, немалые. Да что там, целые партийные! Они создали партию «Победа Пальчевского», в которой главным политтехнологом назначили Андрея Андреева. Да-да, того самого, который в бытность Порошенко был экс-первым заместителем директора КП «Киевблагоустройство». Так и это еще не всё: поговаривают, что и Белоцерковцев, да и сам Кличко там «в доле».

Андрей Андреев

Как сообщает блогер, Столар сейчас пытается удержаться на плаву, чтобы узаконить своё начатое строительство.

«Вадим Столар, который является серым кардиналом Киева и по совместительству «смотрящим» за выборами в Киеве, бьётся в конвульсиях и пытается всеми способами удержаться за своё насиженное местечко уже даже при новой власти. А сохраняет он свои позиции, потому что у него «зависло» его личных один миллион квадратных метров (!!!) недостроенного жилья, которые не соответствует техническим нормам. А это значит, что жилье это – не узаконенное. Поэтому ему нужна власть, чтобы закрыть этот вопрос», - написала она.

Анастасия Азарова также пишет, что не имеющий никакой официальной должности ни в мэрии Киева, ни в Киевраде, Столар очень успешно умудряется решать кадровые вопросы в столичной власти. Но делает он это «искусно и изворотливо, облачаясь в процессе при этом в человека-невидимку», знающего толк в бизнесе и имеющего в партнерах влиятельных людей.

«Примечательно, что в сфере бизнеса Столар знает толк – он покупал не только людей в списки нардепов по 3 млн $ за место, но и положительные комментарии для своего поста в Facebook. На данное время, Столар вступил в сговор с Ильей Павлюком и Игорем Калетником, «голосовавшим за диктаторские законы» 16 января 2014 года. Так вот, чтобы вы были в курсе, Калетник и Павлюк – это главные контрабандисты в стране, которые друг с другом и нашли общий язык», - объясняет блогер.

Азарова акцентирует на том, что Столар, «прогоревший» в свое время на «Элита-Центре», смог войти в большую политику и занять в ней достойное место, но «решив при бывшем президенте сделать, как говорят игроки, «крупную ставку» на Пороха», прогорел.

«В свое время Столар уже стоял на коленях перед Черновецким, который и привел его в политику с «приданым» в 6 миллионов, но оказанное доверие не было оправдано, а выборы проиграны. Возникает резонный вопрос – как человек, не имеющий моральных принципов, а по сути «политпроститутка», смог сделать карьеру смотрящего от Черновецкого и до Кличко, и при этом, остаться «невидимкой»?!» - резюмировала блогер.