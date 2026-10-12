Війна увійшла в нову, похмурішу фазу, - Урсула фон дер Ляйєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України.

"Ми повністю підтримали заклик президента Зеленського до припинення вогню, яке б гарантувало безпеку світових постачань продовольства та енергетичної інфраструктури в Україні й Росії", - сказала вона.

За її словами, війна увійшла в нову, похмурішу фазу.

Президент Єврокомісії зазначила, що Росія, втрачаючи темп на полі бою, завдає ударів по цивільному населенню далеко за лінією фронту.

Вона вчергове заявила про солідарність із народом України.

"Україна посяде центральне місце в порядку денному засідання Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи залучення нової міжнародної підтримки. Цього тижня ЄС також виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору", - сказала вона.

Фон дер Ляйєн має намір відкрити ще два переговорні кластери.

Фото: Укрправда.