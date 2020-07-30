Помимо стандартного ухода – демакияжа, утреннего и вечернего очищения, тонизирования, увлажнения или питания при помощи крема, важно не забывать о дополнительных процедурах. Пилинг, разнообразные маски, сыворотки – это усиленные версии обычного ухода, регулярное использование которых гарантирует видимый результат.

Проводить глубокое очищение и прицельно решать индивидуальные проблемы кожи с помощью масок нужно регулярно, а не от случая к случаю. Только тогда многочисленные баночки и тюбики сработают так, как следует. В противном случае даже самые лучшие составы будут бессильны – именно применение средств курсами приводит к выраженному накопительному эффекту. Как подобрать свой арсенал косметики для дополнительной заботы о коже? В этой статье вместе разбираемся с типами масок и находим подходящие для каждого отдельного случая.

Текстура имеет значение

От того, в какой форме выпущена маска, зависит не только удобство использования, но и действие. Тренд на необычные текстуры задала Корея – тканевые маски быстро стали привычными, а вот маски-пузырьки, угольно-черные или пленки все еще впечатляют девушек.

Признанная во всем мире израильская косметика более консервативна, но это не удивительно – в данном случае упор делается на результат, а не на процесс. Самые «рабочие» консистенции – кремовые и гелевые. Их наносят на очищенную кожу, оставляют на некоторое время, а после или смывают, или удаляют остатки, которые не впитались.

К несмываемым обычно относятся ночные маски – ими 1-2 раза в неделю можно заменять последний этап вечерней уходовой рутины. Смываемая маска – промежуточная ступенька между очищением и тонизированием. Маска-пленка предназначена для глубокого очищения. Ее наносят тонким слоем и снимают одним движением после высыхания.

Назначение и состав

Маска призвана решать конкретную задачу – увлажнять кожу или осветлять ее, бороться с высыпаниями или подтягивать овал лица. Поэтому прежде чем приступить к выбору, лучше четко определить потребности своей кожи.

Оптимально, если в арсенале будет минимум 2-3 средства:

базовое, подходящее по типу кожи (для сухой, жирной, комбинированной);



sos-продукт, который поможет справиться с наиболее частой проблемой (высыпания, раздражения, покраснения, шелушения, купероз, пигментные пятна – индивидуально);



для зоны вокруг глаз – уход за этим нежным участком кожи тоже должен быть продуманным.

Такие маски для лица можно найти на https://christinacosmetics.ua/store/att-itemtype-maska/. Израильский бренд предлагает эффективные формулы, основанные на натуральных компонентах (фруктовые кислоты, экстракты), ретиноле, коллагене. Средства насыщают кожу антиоксидантами, которые минимизируют влияние внешних негативных факторов и тормозят процессы возрастных изменений.

Тяжелая артиллерия

Маски – часть поддерживающего ухода, предотвращающего старение и проблемы с дермой. Но что делать, если состояние лица уже требует более серьезного подхода? В салон отправляться не обязательно, но без профессиональной израильской косметики не обойтись. Именно ее в своей работе предпочитают косметологи.

Специальные средства для борьбы с сосудистой сеточкой, черными точками, лифтинговые маски можно делать дома курсами. При регулярном применении и правильном подборе эффект будет заметен уже через пару недель.