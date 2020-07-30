Контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали группу лиц на создании механизма противоправной выдачи в том числе боевикам так называемой «ДНР» социальных выплат из госбюджета Украины.

По предварительным данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения.

Среди заказчиков «услуг» оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Также выявлены другие документальные материалы, подтверждающие информацию следствия по налаживанию фигурантами механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований.

Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщается о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.