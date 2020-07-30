В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере страны.

Как сообщил пресс-центр ведомства, правоохранители установили ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.

Так, на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес «наладил» руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

В течение 3 лет служащие госпредприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебной документации. Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен.

15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривен.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.