Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) не исключает необходимости порезки танкера Delfi на городском пляже «Дельфин», где судно потерпело крушение осенью 2019 года.

Как передает УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и. о. директора АМПУ Александр Голодницкий.

По его словам, сейчас проходит совещание профильных экспертов, в том числе международного уровня, которые обсуждают возможные последствия крушения. Также решается вопрос, каким способом будут убирать Delfi – посредством подъема с последующей буксировкой в порт или разрезания на месте крушения и вывоза частями.



«Обсуждается – это будет судоподъем или другой способ», - сказал Голодницкий.

Он отметил, что определенной утечки нефтесодержащих веществ с аварийного судна не избежать при обоих методах эвакуации.

В то же время, как уточнил чиновник, в случае порезки судна загрязнение окружающей среды будет более значительным. По его словам, подобного рода риски учтут при заключении договора с потенциальным подрядчиком, и такие нюансы увеличивают стоимость работ.

Голодницкий привел в пример предложение турецкой компании, представитель которой принимает участие в совещании. «Представитель турецкой компании предлагает разрезать судно на две части… Понятный способ, но это резко. «Чек» (стоимость работ. – Ред.) - от миллиона долларов», - сказал Голодницкий, добавив, что решение о порезке судна – крайний случай.

По его информации, упомянутая иностранная компания обязуется прибыть с тремя контейнерами своих бонов, которые должны минимизировать загрязнение акватории. Потенциальный подрядчик должен будет пройти согласование, в том числе в трех профильных научных учреждениях, обеспечить страхование третьих лиц, в частности, одесской общины – на случай экологической угрозы. Указанные нюансы также влияют на сумму, которую может запросить та или иная компания-исполнитель.

Как отметил Голодницкий, стоимость работ (почти 25 млн грн) была заявлена АМПУ при объявлении тендера на основании коммерческих запросов «шести или семи компаний», к которым обратился Одесский филиал АМПУ. Сейчас, по словам чиновника, ожидается решение ГосЧС Украины, подтверждающее, что ситуации с «Делфи» присвоен статус чрезвычайной ситуации. В таком случае процедура определения подрядчика, подписания договора и пр. может быть ускорена.



Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.