Во время операции по освобождению заложников «луцкого террориста» снайперы не принимали участия. О причинах рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Он (Кривош. – Ред.) очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки», — объяснил он.

По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.

«Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой – я считаю, это успех», — сказал он.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».