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Ситуация с аварийным танкером Delfi признана чрезвычайной, судовладельцу отказано в продлении работ. 

Как передает УНИАН, такое решение принято 26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской обладминистрации.

Помимо штатных членов комиссии в ее работе участвовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, руководство Администрации морских портов Украины. «Основное - ситуация признана как чрезвычайная, регионального уровня. Завтра, по закону, это должно утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс эвакуации танкера окончательно перейдет исключительно к государству», - заявил глава Одесской ОГА.

Он отметил, что у судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс, было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна, но их подход не срабатывает. Максим Куцый подчеркнул, что сегодня удалось выработать единый план действий со всеми участниками предстоящей операции. «В то же время, представители городской власти проигнорировали сегодняшнее заседание и не появились на встречу», - заметил глава ОГА.

Он акцентировал на основных четырех пунктах. Первый - работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второй - будет применена сокращенная процедура закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Третий - 27 июля пройдет расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Выработанные ими технические обоснования лягут в основу операции по оперативной эвакуации судна. Четвертый - Госэкоинспекцией инициирован перерасчет ущерба, нанесенного экологии. «Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь эвакуацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб», - резюмировал чиновник.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.
ForUm

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