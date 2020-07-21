Лидер партии «Слуга народа», первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.

«Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится», - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, передает Интерфакс-Украина.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.

«Поскольку до осени он потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады», - сказала Кравчук в эфире «Радио Свобода».

При этом она, как зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и председатель подкомитета по вопросам информполитики, высказала мнение, что решение вынести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады было ошибкой.

Как сообщалось, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

На 16 июля предполагалось рассмотрение законопроекта в парламенте, однако 15 июля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского.

15-17 июля под стенами Рады проходила акция протеста против принятия законопроекта.