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Священники УПЦ по всей Украине активно присоединяются к донорским акциям и сдают кровь для больниц.

Фото: Православная жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Фейсбук "Рівне. Голос Церкви" донорские акции на регулярной основе проходят в епархиях Украинской Православной Церкви.

Так, благодаря поддержке верующих, бесперебойную сдачу крови в Ровенском областном центре крови наладил социальный отдел Ровенской епархии УПЦ.

Священнослужители сдают кровь для больниц уже пять лет. Сначала доноров организовывали два-три раза в год, теперь, когда к священнослужителям подключились миряне, донорская акция проходит чаще - каждый четверг.

Четвертый год подряд делятся своей кровью с больными людьми священнослужители Одесской епархии УПЦ. Ежегодно доноры из числа духовенства сдают около 500 литров крови. Во время очередной акции, состоявшейся 14 июля, к делу милосердия приобщились студенты Одесской духовной семинарии. В этот день банк крови пополнился более чем на 55 литров.

В июне донорами плазмы крови стали клирики Харьковской епархии УПЦ. Благодаря помощи священнослужителей, маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства на основе плазмы.

Донорские акции постоянно проходят в Запорожской, Белоцерковской и Мукачевской епархиях.
ForUm

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