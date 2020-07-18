В Тульчине Винницкой области епископ Украинской Православной Церкви Ладыжинский Сергий и епархиальный эконом протодиакон Сергий Градиленко на ремонт Рождественского кафедрального собора пожертвовали автомобиль и квартиру.

Фото: Православная жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Tulchin-eparchia.org.ua, общине предстоит сделать ремонт внутренних помещений соборного комплекса, а также выплатить немалый долг, чтобы срочно ликвидировать предаварийную ситуацию.

«Владыка Сергий, продав свой автомобиль, а протодиакон Сергий личную квартиру, направили вырученные деньги на ремонт крыши собора», – сказал митрополит Ионафан на епархиальном собрании духовенства Тульчинской епархии УПЦ.

Настоятель кафедрального собора епископ Сергий рассказал о завершении работ по замене кровли собора, разрушенной ураганом в 2019 году.

Также была отмечена помощь народного депутата Украины Вадима Новинского и других благодетелей.

Владыка Сергий с сожалением констатировал, что со стороны районной и областной государственных администраций никакой реакции - устной или письменной - на неоднократные просьбы оказать срочную, безвозвратную финансовую помощь общине собора, памятника архитектуры национального значения - не поступило.

Местная власть никакой помощи храму памятнику архитектуры национального значения не оказала.