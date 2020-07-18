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Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США. Также это пытается сделать Китай.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, россияне пытаются делегитимизировать американский избирательный процесс.

«Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию . Русские по-прежнему пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Факт», - заявил Байден.

Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, будет «реальная цена, которую придется заплатить», если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Также Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство «предназначенное для того, чтобы мы потеряли уверенность в результатах» выборов.

Напомним, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников-демократов.
ForUm

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