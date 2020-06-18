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Экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах подтвердил, что президент Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников-демократов.

Об этом говорится в публикации The New York Times о книге Болтона «Комната, где это произошло», выход которой запланирован на следующий вторник, передает Укринформ.

«Трамп 20 августа (в 2019 году, – ред.) заявил, что не настроен отправлять им (украинской стороне, – ред.) что-то, пока не будут переданы все материалы «российского» расследования, связанные с Клинтон и Байденом», - цитирует издание материалы из книги.

Болтон также отметил, что он лично, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались восемь-десять раз заставить Трампа возобновить поддержку Украины.

Кроме того, экс-советник Трампа написал, что Палата представителей во время процесса импичмента должна расследовать не только давление Трампа на Украину в попытке получить преимущество над соперниками в США, но и другие случаи.

Так, Болтон описывает несколько эпизодов, когда президент хотел прекратить уголовные расследования, чтобы фактически посодействовать диктаторам, которые ему нравились. В связи с этим упоминаются, в частности, случаи, связанные с компаниями в Китае и Турции.

«Эта модель выглядела как препятствование правосудию, образу жизни, который мы не могли принять», - цитирует издание Болтона, который признался, что сообщил о своих беспокойствах генпрокурору Уильяму Барру.

Экс-советник Трампа также заявил в книге, что президент откровенно связывал торговые переговоры с Китаем со своим политическим рейтингом. В частности, как пишет Болтон, Трамп просил президента Китая Си Цзиньпина купить много американской сельскохозяйственной продукции, чтобы помочь ему победить в фермерских штатах на выборах в этом году.

Напомним, публикация книги «Комната, где это произошло» запланирована на 23 июня. Ранее на этой неделе Министерство юстиции США подало иск против Джона Болтона в попытках помешать выходу мемуаров.
ForUm

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