Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает «Украинская правда».

Решение вынес судья В. Писанец. Слушания по Антоненко завершилось поздно ночью 17 июля.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.

Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.