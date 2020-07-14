США на 1,8 миллиона долларов увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями, сообщает посольство США в Украине.
«В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 милн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом», – говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.
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