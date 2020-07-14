Наиболее идеальным тандемом для ухода за нашими вещами является стиральная и сушильная машины. Так мы не будем заниматься развешиванием белья по верёвкам на балконе, а просто переложим его из одного барабана в другой, а затем разместим в шкафу. Но давайте взглянем правде в глаза, далеко не всегда габариты кухни или ванной комнаты позволяют нам установить там сразу оба устройства.

В этом случае на выручку приходит стиральная машина с функцией сушки. И пусть нам потребуется немного разгрузить барабан перед сушкой и произвести её за два захода, но это всё же лучше, чем дожидаться сушки на балконе.

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Сегодня многие производители предлагают различные модели стиральных машин с сушкой. Есть бюджетные предложения, есть оптимальные в соотношении цены и параметров, а есть самые лучшие. Именно о последних агрегатах мы сегодня поговорим.

Electrolux EW8WR261B

Полногабаритная стирально-сушильная машина Electrolux расходует за полный цикл стирки 104 литра воды. Может показаться, что это много, но это лишь на первый взгляд, ведь во время стирки в барабан мы сможем загрузить до 10 кг белья. Барабан действительно большой, в него легко входят даже самые габаритные вещи. На программе сушки в барабане должно оставаться до 6 кг.

Особенности стирально-сушильной машины Electrolux EW8WR261B:

· UltraCare – фирменная технология способствует перемешиванию моющих средств и воды ещё до того момента, как они попадают в барабан. Благодаря этому стирка становится эффективнее и безопаснее, одежда не теряет цвет и форму.

· DualCare – стиральная машина самостоятельно выбирает самые оптимальные настройки для программы стирки. Зависит выбор от ткани и объёма загрузки. То же самое происходит и на этапе сушки.

· SteamCare – функция пара в стиральной машине Electrolux. Использование пара позволяет уменьшить количество складок на вещах, гладить их становится легче. Также пар способствует удалению неприятных запахов.

· SensiCare – это система датчиков, которые точно определяют объём загрузки в барабане и корректируют количество используемой воды и время программы. Так стиральная машина не перестирывает вещи и не происходит перерасход воды.

Стирально-сушильная машина Electrolux оборудована инверторным двигателем, который делает её максимально надёжной и тихой. Сборка данного агрегата происходит на заводе в Италии.

Samsung WD90N74LNOA/UA

Стиральная машина с функцией сушки от корейского производителя Samsung обладает загрузкой на стирку до 9 кг. Вместительный барабан позволяет уместить для стирки одеяла, пледы, верхнюю одежду и прочее. При максимальном цикле стирки с полной загрузкой барабана, воды потребуется объёмом 126 л. Что же касается сушки, то барабан на этом этапе должен быть загружен на 5 кг.

Особенности стирально-сушильной машины Samsung WD90N74LNOA/UA:

· Q-Drive – особенная технология барабана, когда основная его часть вращается в одну сторону, а задняя пластина, оснащённая дополнительными рёбрами, в другую. Так эффективность стирки поднимается в несколько раз.

· AddWash – стирально-сушильная машина Samsung обладает на основной дверце дополнительной. Она небольшая и позволяет добавить забытые вещи уже после старта программы стирки.

· AirWash – система стирки без воды и химии. Горячий воздух обрабатывает вещи и эффективно удаляет даже самые въевшиеся запахи, аллергены и болезнетворные микроорганизмы.

· EcoBubble – благодаря установленному в конструкции стиральной машины пеногенератору, пена насыщается воздухом, её становится больше, а сама она эффективнее проникает в поры тканей. Благодаря такой пене стирать можно на меньшей температуре, чем достигается экономия электроэнергии.

Стирально-сушильная машина Samsung также обладает функцией стирки с паром, оборудована фирменным двигателем, изготовленным по инверторным технологиям, а также может быть интегрирована в систему «Умный Дом». Сборка такого агрегата происходит на заводе в Китае.

Miele WTF 130 WPM

В отличие от предыдущих моделей, которые мы уже успели рассмотреть, немецкий производитель Miele не стал делать большую загрузку барабана в своём изделии. Несмотря на то, что мы имеем дело с полногабаритной стирально-сушильной машиной, её общая загрузка не превышает 7 кг на стирку и 4 кг на сушку. Однако, она оказывается весьма экономичной, ведь расход воды составляет около 46 л.

Особенности стирально-сушильной машины Miele WTF 130 WPM:

· CapDosing – система при которой применяются специальные капсулы. Они закладываются в отсек для кондиционера, а время, когда капсулу необходимо использовать, стиральная машина определяет самостоятельно. Этот метод незаменим при стирке вещей, которые требуют индивидуального и деликатного подхода.

· Сотовый барабан – структура барабана в стирально-сушильной машине Miele напоминает пчелиные соты. Они способствуют более мягкому и деликатному скольжению вещей, во время вращения барабана.

· SteamCare – функция пара в стиральной машине, которая помогает разгладить складки, удалить въевшиеся запахи. Производить глажку после использования функции гораздо легче. SteamCare можно применять не только совместно со стиркой, но и отдельно от неё.

· Менеджер программ – данная функция предоставит возможность откорректировать некоторые параметры программ под свои предпочтения и необходимости. Очень удобно, ведь не нужно постоянно корректировать их на панели управления перед стартом стирки.

При производстве стирально-сушильной машины Miele используют материалы только премиального качества, а технический контроль при производстве предъявляет самые жёсткие требования к конечному продукту. Сборка стиральных машин с сушкой Miele происходит в Германии.

AEG L9WBA61BC

Стирально-сушильная машина от немецкого бренда AEG отличается своей экономичностью. Посудите сами, полногабаритная модель с загрузкой барабана до 10 кг при стирке и 6 кг при сушке, расходует всего 77 л воды за цикл. Это достаточно экономно, учитывая, что некоторые модели конкурентов производят расход более 100 литров при такой же загрузке. Также модель от компании AEG уникальна своей функциональностью – в её ассортименте 27 программ.

Особенности стирально-сушильной машины AEG L9WBA61BC:

· SensiDry – система датчиков работает совместно с тепловым насосом. Определяется тип ткани и используются именно те параметры сушки, которые будут необходимы и оптимальны. Благодаря этой системе достигается до 40% экономии в расходе воды и электроэнергии.

· DualSense – температура воды и движения барабана приспосабливаются к тому типу ткани, который в данный момент находится внутри. Благодаря такой системе крайне просто и безопасно производить стирку и сушку деликатных тканей.

· ProSense – система датчиков, которая позволяет определить объём загруженности барабана, исходя из чего стиральная машина откорректирует продолжительность стирки, расход воды и электроэнергии.

Стирально-сушильная машина AEG оборудована инверторным двигателем, который дополнительно способствует экономичности и долговечности устройства. Также AEG можно интегрировать в систему «Умный Дом». Сборка модели под брендом AEG происходит в Польше.

Bosch WDU28590OE

Рассматривая лучшие образцы бытовой техники в любой категории, сложно пройти стороной отдельные модели немецкого производителя Bosch. Действительно, даже если касаться узконаправленной категории стирально-сушильных машин, здесь также присутствуют технологичные и инновационные изделия данного производителя.

Стирально-сушильная машина Bosch обладает 10-киллограммовой загрузкой для стирки и 6-киллограммовой для сушки. Это полногабаритная стиральная машина с функцией сушки, которой потребуется около 125 литров на полный цикл.

Особенности стирально-сушильной машины Bosch WDU28590OE:

· AutoDry – технология сенсорных датчиков, которая работает на программах сушки и подбирает оптимальные параметры, не пересушивая вещи.

· Wash&Dry 60 – программа, при которой произвести стирку и сушку можно всего за час. Работает программа при небольшой загрузке, является аналогом быстрой стирки, но с добавлением функции сушки.

· Дозагрузка – функция, которая предоставляет возможность остановить программу стирки и добавить забытые вещи в барабан.

Стирально-сушильная машина Bosch оборудована инверторным двигателем собственного производства EcoSilense Drive. Он уникален своей экономичностью и практически полной бесшумностью во время работы. При использовании отдельных режимов стирки, кроме воды и порошка может добавляться пар, который проводит антиаллергенную обработку. Собирается стиральная машина с сушкой Bosch на заводе в Китае.

Что в итоге?

В подборку лучших стиральных машин с функцией сушки попали лишь модели, относящиеся к премиальному классу, обладающие инновационными технологиями и самыми современными функциями и возможностями. Мы не стали ранжировать выбранные нами модели от первого к последнему, ведь отдать предпочтение одной одели перед другой, было бы весьма субъективно, поэтому разместили их в случайном порядке.

Выборку стирально-сушильных машин, которые оказались лучшими, мы делали исходя из своего многолетнего опыта, но на единственно верное мнение вовсе не претендуем.

Вот какие стирально-сушильные машины, по нашему мнению, оказываются лучшими в своём сегменте:

· Electrolux EW8WR261B – шведский бренд со сборкой в Италии;

· Samsung WD90N74LNOA/UA – корейский бренд со сборкой в Китае;

· Miele WTF130 WPM – немецкий бренд с фирменной сборкой в Германии;

· AEG L9WBA61BC – немецкий бренд со сборкой в Польше;

· Bosch WDU28590OE – немецкий бренд со сборкой в Китае.

Информация предоставлена специалистом сервисного центра “НаДому” в Днепре.