Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера») под стражей.

Об этом объявил председательствующий судья, сообщает Укринформ.

«Решение следователя судьи Печерского райсуда, которым продлен относительно Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - оставить без удовлетворения», - заявил он.

Антоненко хотели взять на поруки народные депутаты от «Евросолидарности» Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Черновол и Андрей Тетерев, автор телепроекта «Служба розыска детей» Руслан Горовой и другие.

Также намерение взять Антоненко на поруки выразили в суде Алексей Никифоров, который отметил, что является сейчас командиром Антоненко в ВСУ, и Александр Гагаев, заявивший, что был первым командиром Антоненко в зоне боевых действий.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.