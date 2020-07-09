Вчера, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции, стороны согласовали прекращение огня ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров на Луганщине. Это обращение было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ, согласовано участниками заседания, и благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГосЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на украинском Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как со временно оккупированной территории - до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.

При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита «нормандской четверки» было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность ко скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Также во время заседания ТКГ был в очередной раз поднят вопрос экологической безопасности.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.