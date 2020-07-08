В настоящее время подтверждена гибель 4 граждан в результате масштабного пожара в Луганской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские в течение всей ночи патрулировали улицы, помогали спасателям ликвидировать последствия пожаров, а также оказывали необходимую помощь местным жителям. Сейчас на месте происшествия продолжают работать ГосЧС, полицейские, военнослужащие и врачи.

Всего эвакуировано 27 жителей, из них 22 ребенка, из которых 2 ребенка с отравлением продуктами горения.

В настоящее время подтверждена гибель 4 граждан (один житель утром от ожогов скончался в больнице), а местонахождение одного гражданина не установлено.

В результате пожара повреждено 59 домов, уничтожено огнем - 23.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель ГосЧС Николай Чечеткин и председатель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания. Кроме этого, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Глава МВД отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД.

«Более 1200 работников ДСНС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», - отметил Аваков.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС отметили, что во время тушения пожара были обнаружены тела 3 погибших.