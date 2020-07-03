Министерство цифровой трансформации, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга остановили противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов по НДС для предпринимателей.

После ликвидации схемы в государственный бюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд грн, заявила пресс-служба ОП.

«Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в частности, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем, которое исказило процессы обработки информации», - заявили в ОП.

«Мы с помощью СБУ и Министерства цифровой трансформации установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела существенную и очень опасную ошибку в алгоритме работы. Эта погрешность не соответствовала действующему законодательству», - рассказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников во время брифинга.

По его словам, благодаря этой погрешности мошенники могли имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. Система считала их добросовестными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверялись на предмет риска.

В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что интенсивная работа по преодолению схемы продолжалась последние несколько месяцев благодаря добросовестной работе СБУ, новому руководству Минфина и ГНС, которая впервые в истории Украины предоставила доступ для проведения полноценного аудита информационных систем.

«По нашей информации, это была одна из самых крупных коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью прекращена. Мы это чувствуем по информационным кампаниям и атакам на руководство Министерства финансов и на руководство налоговой и СБУ», - заявил вице-премьер-министр.

Федоров отметил, что сфера цифровой трансформации – один из приоритетов президента Украины Владимира Зеленского. Этого курса украинская власть будет держаться и в дальнейшем – не только для введения удобных электронных услуг, но и для борьбы с коррупцией.

В частности, со следующей недели заработает государственный реестр в строительной отрасли. Кроме того, в этом году планируется наладить электронное взаимодействие с таможней для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границ, а также ввести электронный акциз и программный РРО.