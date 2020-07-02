Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится завтра. Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Завтра будем собирать (внеочередное заседание. – Ред.). Кадровые вопросы», - отметил депутат.

Он уточнил, что на заседании депутаты, в частности, будут рассматривать вопрос об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка.

«Если человек сам пишет заявление на отставку, то, я думаю, что нормальная реакция вообще его удовлетворять ... А то, что будет при назначении нового человека, - там будет много дискуссий и баталий. Еще никаких не будет кадровых решений сейчас принято. Будет и обсуждение нормальное, и встреча с экспертами, и с международной средой, и с инвесторами, и встречи с комитетами, фракциями и так далее «, - сказал Арахамия.

По его словам, этот процесс будет длительным. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост председателя НБУ, Арахамия только сказал, что это «могут быть как мужчины, так и женщины».

По словам Арахамии, внеочередное заседание завтра может быть созвано на 14:00.

Он также предположил, что на этом заседании Верховная Рада может рассмотреть вопрос о возможной отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.



Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

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