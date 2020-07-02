Грех Адама был причиной общего повреждения человеческой природы.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в третьем выпуске новой видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами Украинской Православной Церкви, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний снимает видимое расхождение слов апостола Павла в его Послании к Римлянам (5: 12-14) относительно связи греха Адама, смерти и нарушения закона: каким же образом грех мог быть в мире до дарования заповеди Адаму, если именно из-за Адама он вошел в мир?

«Сторонники приведенной точки зрения считают, что грех, который был до этого момента, отличается от того, который вошел в мир из-за падения. Это был грех скрытый, бессознательный — и потому невменяем. До получения закона Адам и Ева не были святыми. Справедливо, что они были невиновны, или точнее неповинны, однако в скрытом состоянии в них находился грех, который и был обнаружен законом. Такой подход абсолютно недопустим с точки зрения святых отцов. Грех в этом смысле оказывается в греховной природе неотделимым от нее», - объяснил митрополит Антоний.

По мнению западных толкователей, «райская заповедь и естественный закон — это одно и то же. Профессор Николай Глубоковский называет подобную гипотезу произвольной и лишенной всякого научного фундамента. Потому что законом в собственном смысле для святого апостола Павла всегда был закон Моисея и любой другой он рассматривал в нем и через него».

Именно грех Адама был причиной общего повреждения человеческой природы.

«Все древние экзегеты понимают под законом (гр. “номос”) в выше приведенных стихах — Синайское законодательство. По их мнению, апостол указывает, что от Адама до Моисея грех и смерть царствовали над человечеством, хотя при общему беззаконию никто из людей не согрешил так, как Адам — то есть с непосредственным осуждением к смерти за конкретный грех», - подчеркнул митрополит Антоний.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Если смерть имела свои корни в грехе, а грех, пока не было закона, не вменяется, то почему смерть взяла верх? Из этого видно, что не этот грех, не грех нарушения закона, но другой, именно грех непослушания Адама, был причиной общего повреждения. Чем же это доказывается? Тем, что умерли все, кто жил до закона».

Архиерей объяснил, что грех Адама был и является причиной смертности каждого отдельного человека, которую он получает в силу генетической связи с Адамом и грешен из-за него.

«Период от Адама до Моисея позволил святому апостолу наглядно показать взаимосвязь греха первого человека с повреждением человеческой природы. Закон же Моисея юридически провозглашает эту связь», - заключил митрополит Антоний.