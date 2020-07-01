Аніматором називають співробітника святкового агентства, завдання якого – розважати дітей. Ця людина виступає перед публікою, і його головна мета – розважити глядачів, зробити свято ще веселішим і незабутнішим. Саме завдяки аніматору і його роботі, у всіх присутніх буде відмінний настрій.

Аніматори Львів пропонують свої послуги на різних заходах, для дітей і дорослих. Але щоб послуга принесла максимум радості перед замовленням послуг артиста потрібно визначитися, який саме аніматор виконає свою функцію найкраще. В агентствах працює кілька типів артистів.

Які види аніматорів ви можете покликати на свято

Напевно, ви влаштовуєте свято з різних приводів. Урочистість може бути присвячена дитячому дню народження, весіллю, бізнес-корпоративу. Крім того може бути безліч інших приводів. Тому не дивно, що на кожному з цих свят може бути аніматор, специфіка роботи якого має відмінні риси, що відрізняють саме розглянуту категорію фахівців. Щоб було зрозуміліше, про що йде мова, розглянемо найпопулярніші підтипи професії аніматорів:

Дитячий аніматор. Цим фахівцем є актор, який займається розважальними заходами для дітей. Вік публіки, яку розважає артист, як правило, від 2 до 13-15 років. Аніматори цього типу можуть бути присутніми на днях народження, новорічному святі та інших дитячих заходах. Часто дитячі аніматори можуть розважати дітей на відпочинку. Його послуги корисні не тільки для розваги дітей, а й для дорослих, діти яких будуть зайняті деякий час і вони можуть присвятити кілька хвилин собі. На святах де багато дітей необхідність в таких працівниках найбільш очевидна.

Аніматор для заходів корпоративного типу. Завдання цього аніматора – вести корпоративну програму на святі в певній організації. По суті, він виконує роль ведучого. Він може працювати як самостійно, так і в компанії з декількома колегами. Цей фахівець розважає колектив, підштовхуючи гостей брати участь в шоу-програмі. При цьому конкурси та інші розваги організовані таким чином, щоб сподобатися публіці, нікого не принизивши. Навіть серйозні ділові люди потребують віддушині, якою і виступить свято з аніматором, що спеціалізуються на корпоративних святкуваннях.

Аніматор для весілля. По суті, цей артист виконує багато тих же функцій що і корпоративний аніматор. Але на відміну від корпоративного свята, на весіллі присутні не тільки дорослі, а й діти, яким розвага теж має сподобатися. Саме тому послуги розглянутого фахівця вважаються універсальними, оскільки він може впоратися з різною аудиторією, швидко підлаштовуючись під обставини.

Якщо планується велике свято, бажано замовити кілька артистів, які будуть розважати гостей в різних кінцях залу.

Яку роботу може виконати аніматор

Аніматори можуть відрізнятися навичками, які вони використовують під час роботи. Для прикладу розглянемо найпопулярніші види послуг, які надають аніматори на святах:

Аніматор, що робить аквагрим. Аніматор допомагає гостям перевтілитися, намалювавши їм нове обличчя або просто зробити кілька малюнків на руці. Для роботи використовуються спеціальні косметичні фарби, які можна безпечно нанести на шкіру і вони не викликають алергії. Фарба швидко висихає, не розтікається. Її легко змити і легко відіпрати, якщо вона потрапить на одяг.

Аніматор-фахівець з твістингу. Це мистецтво моделювання різних фігурок з повітряних кульок. Аніматор не просто займається тим, що моделює різних звіряток і т.п. з повітряних куль, він веде програму, органічно вплітаючи в неї свою майстерність. Такий виступ сподобатися не тільки дітям, але принесе радість більшості дорослих.

Природно, є й інші вузькоспеціалізовані аніматори, але вони завжди можуть красиво вплести свої вміння в загальну канву свята.