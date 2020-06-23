Представители администрации президента США сообщили, что страна намерена приостановить выдачу рабочих виз до конца 2020 года. Об этом сообщает Reuters, передает НВ.

«Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса», - сообщили в Белом доме.

Благодаря такому решению, по данным источников, в США освободится до полумиллиона рабочих мест.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1. Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли.

Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем. Выдача виз будет установлена для зарубежных специалистов, сезонных рабочих виз, а также иных видов виз с некоторыми исключениями.



