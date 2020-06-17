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Сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой для «общественных протестов». 

Полиция задержала 15 человек.

Днем в 13:40 на платформе станции метро «Театральная» между двумя агрессивно настроенными мужчинами – сторонников Шария и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков.

По состоянию на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, за последние сутки – 758. По данным СНБО, за сутки в Украине умер 31 человек, выздоровели 415.  

Из-за роста количества больных Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.

В Одессе на Овидиопольской дороге в среду днем упал легкомоторный самолет. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте. Второй позже скончался в больнице.

Управление оборонного сотрудничества Посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал включение к рассмотрению в зале заседаний ВР проекта постановления № 3606 «Об освобождении Арсена Авакова от должности министра внутренних дел Украины».
ForUm

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