Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал включение к рассмотрению в зале заседаний ВР проекта постановления № 3606 «Об освобождении Арсена Авакова от должности министра внутренних дел Украины».

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук (фракция «Голос»), передает Укринформ.

«Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу «Голоса» и согласовал передачу рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в зал Верховной Рады», - отметил Осадчук.

Напомним, 5 июня более полусотни народных депутатов из фракций партий «Голос», «Слуга народа», «Евросолидарность» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления № 3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

15 июня заместитель председателя фракции «Голос2 Ярослав Железняк заявил о намерении их фракции собрать подписи для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения соответствующего проекта постановления.