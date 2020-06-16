Все началось с недовольства некоторых клиентов возможностью сделать онлайн-заказ в ресторанах компании только на украинском или английском. 14 июня блогер Анатолий Шарий раскритиковал такую ​​языковую политику в Telegram, пишет ВВС Украина.

«Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, говорящее на русском», написал он.

В McDonald's отметили, что основным языком общения компании в Украине является украинский.

«Согласно законодательству о языке, в компании МакДональдз в Украине основным языком коммуникации является украинский. Государственным языком ведется вся официальная документация, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях, приведенная информация на сайте и в уголке потребителя», - сообщили BBC News Украина в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что украинский язык является приоритетным и в общении с посетителями.

«Однако наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят», - отмечают в компании.

У языковой политики McDonald's нашлись и сторонники, и противники в соцсетях.

«Руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потролить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда, русскоязычные украинцы, объявим им бойкот», - написал блогер Евгений Хурсин.

Журналист Golos.ua Андрей Кислов опубликовал скриншоты, доказывающие, что в российских ресторанах McDonald's фастфуд можно шестью языками - в частности, на английском, китайском, узбекском и таджикском.

«Но, честно говоря, надоели уже рассуждения о праве на русский язык, о том, что «по Конституции» и т.п. Все все прекрасно знают», - пишет он.

Совладелец Broker's Insurance Group и блогер Денис Гороховский считает, что McDonald's оказался в центре языкового скандала.

«МакДональдс озвучил свою официальную позицию: русского языка в заведении не будет. Будут ли там русскоязычные посетители, каждый уже будет решать для себя», - отметил он

Зато сторонники языковой политики компании выражают благодарность в соцсетях.

«Как теперь не разорваться между МакДональз и Рошен», - пишет Юрий Каракай.

«Это, конечно, многого стоит. Смотреть, как люди организуют бойкот МаДо за то, что там в меню нет перевода таких слов как «Гамбургер», «Чизбургер» и «Кока-Кола» с такого непонятного украинского языка на любимый русский», - пишет журналист Евгений Муждири.