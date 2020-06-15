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Киевский апелляционный суд перенес на 6 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщается на странице сообщества Free Riff в Facebook.

«Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым Антоненко продлили срок содержания под стражей, закончилось не начавшись. Материалы дела в суд не могут доставить уже две недели. Следующее судебное заседание 06.07.2020 в 16:15», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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