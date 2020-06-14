Вечером в субботу, 13 июня, в Ираке обстреляли ракетами военную базу Кэмп Таджи, на которой находятся силы Международной коалиции во главе с США.

Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

По данным телеканала, на территории базы упали две ракеты, запущенные с установки Катюша.

В данный момент нет информации о жертвах или пострадавших. Также неизвестно, кто стоит за обстрелами.

В то же время, в армии Ирака заявили, что нападение на базу совершили силы, которые «хотят навредить стране».