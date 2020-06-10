Верховною Радою України в першому читанні був схвалений законопроект, що введе в Україні регламент ЄС стосовно якості будівельних матеріалів. Тепер ремонт квартир у Львові стане набагато безпечнішим, так як споживачі зможуть бути впевнені – вони купують якісний продукт, а не фальсифікат. За підняте питання проголосувало 276 депутатів, що більше необхідного мінімуму для подібних рішень.

В Україні з 2018 року не діє обов'язкова сертифікація будівельних матеріалів. Це призвело до того, що на ринку з'явилося багато товарів низької якості, а також відверто небезпечних матеріалів і навіть підробок. Підписаний 27 травня законопроект покликаний боротися з цією ситуацією, адже вона швидко стала набирати загрозливі масштаби. Тепер для України актуальні ті ж стандарти якості, які діють в Європейському Союзі.

Ця дія була виконана в рамках зобов'язань для асоціації з ЄС, і є тільки одним з багатьох кроків, які повинна виконати країна. Виробники повинні пропонувати споживачам якісну продукцію і відповідати за ті продукти, що продають своїм клієнтам. На даний момент відповідальність виробників невисока, що є серйозною загрозою для споживача, який не вміє відрізнити фальсифікат або визначити якість продукту.

Одна з головних цілей країни – забезпечити, так званий, «промисловий безвіз». Так українські товари зможуть отримати вільний доступ не тільки до Європейського, а й світового ринку. Правда для цього потрібно не тільки підняти технічні показники продукції, а й визначити чітку структуру якості і механізми її визначення. Таке нововведення привітає кожен, хто хоча б раз щось будував або займався ремонтом. Так як знає скільки коштують сучасні будівельні матеріали, і яке розчарування настає, якщо якість не компенсує витрачених грошей.

Від якості використовуваних матеріалів багато в чому залежить остаточний результат ремонту. Якісні матеріали в комплекті з працею будівельника, інженера і архітектора дають дивовижні результати. Але навіть найкраща ремонтна бригада не зможе домогтися позитивного ефекту, якщо їй будуть надані низькоякісні будівельні матеріали. Звичайно, досвід і майстерність може трохи згладити негативні наслідки, але потрібного ефекту все одно досягти не вийде.

Тому так важливо вибираючи матеріали, уникати фальсифікату. І хороші професіонали допоможуть зробити правильний вибір, щоб на тільки що відремонтованих стінах не з'явилося тріщин. Як правило, найчастіше підробляють матеріали, які користуються великим попитом і їх виробництво не дуже клопітке. Тому часто підробляють клей, фарби, сухі будівельні суміші, розчинники і т.п. Причому відоме ім'я на упаковці і висока ціна не завжди можуть застрахувати від неприємності.

Розглянемо деякі способи обману:

Маніпуляції з розфасовкою сухих сумішей. Часто фірмову тару заповнюють сировиною поганої якості або розфасовують суміші в невеликі ємності і продають за завищеною ціною. У другому випадку ви просто переплатите, а ось в першому отримаєте ще й масу неприємностей, включаючи повторне проведення неякісного ремонту.

Підробка відомих марок. Важливо уважно розглянути упаковку перед покупкою. Великі виробники ніколи не економлять на таких деталях, оскільки від упаковки залежить збереження матеріалу, а також його естетична привабливість. Матеріал повинен бути якісним, а малюнки на ньому виконані акуратно і хорошими фарбами.

Відповідність дати і часу, зазначених на упаковці. Якщо на всіх упаковках вказана одна дата, це дуже підозріло, так як великі виробництва ставлять різні дати, а ось у шахраїв немає для цього технічних можливостей.

Але найголовніша відмінність – ціна. Вона повинна бути на ринковому рівні.