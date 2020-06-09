Маленькая кухня — не приговор. И на небольшой площади можно создать комфортный, функциональный уголок, место, где будет удобно создавать кулинарные шедевры и приятно отдыхать. Главное — правильно подойти к выбору мебели. Именно она занимает основную площадь. Как это сделать? Предлагаем вашему вниманию полезные советы и рекомендации.

Функциональные трансформеры

При обустройстве маленькой кухни рекомендуется отдавать предпочтение практичности и минимализму. По этим характеристикам нет равных мебельным трансформерам. После трапезы вы можете спрятать элементы и освободить пространство.

Выбрав модульную кухню, можно расположить минимальное количество нужных шкафчиков и сделать это эргономично, используя каждый свободный миллиметр. Ассортимент таких моделей предлагают лучшие производители – «БМФ», «VIP-Master», «Свит Меблив», «Mebel Star», «Kredens furniture» и другие. Большой выбор модульных кухонь представлен в интернет-магазине «Дубок».

Идеи для хранения

Чтобы кухня не выглядела заставленной и загроможденной, рекомендуется ограничить количество предметов на поверхностях. Для этого необходима функциональная и вместительная кухонная мебель с большим количеством шкафов, полок, ниш. Вот несколько способов грамотно организовать хранение предметов:

рейлинговая система для оптимизации пространства;

ящики для вертикальной утвари;

дополнительный отсек для противней и форм;

встроенные ниши для бытовых или столовых приборов.

Старайтесь использовать площадь над рабочими поверхностями, выбирайте элементы меблировки с максимально допустимой высотой, скажите «нет» пустоте.

Немного о размерах

Не загромождайте пространство массивным гарнитуром, стульями и столами. Важен каждый сантиметр. Соблюдайте правило треугольника, оставляя пространство между варочной поверхностью, мойкой, рабочей зоной.

Глубина шкафов не должна превышать 50 см. Лучше, пусть будет больше компактных элементов, чем несколько громоздких. Так вы сохраните свободное пространство и сможете разместить все необходимые предметы по ящикам и нишам.

Цвет как инструмент

При обустройстве маленькой кухни лучше отказаться от темных тонов. Такие краски делают комнату еще меньше, создают ощущения загроможденности. Обратите внимание на мебель со светлыми фасадами. Она зрительно расширит пространство. Комната станет светлее и «легче».

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