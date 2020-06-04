Красивые ровные и здоровые зубы от природы — настоящий дар, который встречается довольно редко. Принято считать, что выровнять зубы можно в детстве и юношестве, пока кость ещё не очень твёрдая. И если такую возможность упустили, то о ровных родных зубах можно забыть. Однако современная стоматология способна решить проблему кривых зубов эффективно и безопасно и у детей, и у взрослых.

Существует несколько способов исправления прикуса. Самый простой и доступный — с помощью брекет-системы. Альтернативой является выравнивание зубов капами. Это более современный метод, который по своему действию аналогичен брекетам, но лучше с эстетической точки зрения. В стоматологической клинике Porcelain в Киеве исправления прикуса возможно в любом возрасте. Для этого используют новейшие материалы и техники. Предлагаем о каждой технологии узнать более подробно.

Установка брекетов

Брекеты всем хорошо известны: это специальные замочки, которые соединяются между собой металлической дугой и фиксируются на каждый зуб. Такие системы бывают двух видов: брекеты, которые фиксируются на внешней поверхности зубов, и лингвальные брекеты, которые ставятся с внутренней стороны зубов.

Также они различаются по материалу: металлические, из стекловолокна и композитов, сапфировые, керамические. По своей системе работы брекеты бывают лигатурные и безлигатурные. При этом последние более эффективные, и как правило, достигнуть желаемого результата можно немного быстрее, чем на традиционных брекетах. Общий срок лечения составляет в среднем от 1 до 1,5 лет.

Выравнивание зубов без брекетов

Элайнеры — прозрачные пластинки для зубов, которые носятся 24 часа в сутки, но в отличие от брекетов, их в любой момент можно снять. Например, чтобы почистить зубы и поесть. Это так называемые съёмные ортодонтические аппараты.

Элайнеры изготавливаются из специального материала и представляют собой накладку на все зубы. Считается, что они менее заметны, по сравнению с металлическими брекетами. Срок ношения кап зависит от степени выраженности патологии.

Современные элайнеры позволяют проводить практически любое ортодонтическое лечение. Единственный нюанс — они менее быстрые по своему эффекту, чем брекеты. Их назначают в основном при лёгких и средних формах искривления прикуса. Но и срок лечения при помощи элайнеров более длительный — около 1 года. Частная стоматология Porcelain предлагает современные капы для выравнивания зубов Invisalign. Узнать цену и особенности технологии можно на официальном сайте клиники.

Решить, что же носить и как исправлять прикус, самостоятельно невозможно — нужна обязательная консультация стоматолога. Только после тщательной диагностики ортодонт сможет посоветовать оптимальный способ выравнивания зубов. При сложных патологиях чаще всего назначается брекет-система. Если же искривление и деформация незначительные, вполне подойдут элайнеры.