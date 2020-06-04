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На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа недалеко от Парижа установили памятный знак в честь русской монахини, участницы движения французского Сопротивления матери Марии (Скобцовой).

Фото: Фейсбук

Об увековечивании памяти матери Марии на известном кладбище, где преимущественно похоронены русские эмигранты, сообщил у себя в Facebook директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже Константин Волков, передает сайт журнала «Фома».
 
Директор РЦНК сообщил, что на Сент-Женевьев-де-Буа, где расположен известный мемориал - Памятник русским воинам, погибшим в рядах французской армии, до сих пор нет могилы матери Марии (Скобцовой).
 
В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР мать Мария (Скобцова) посмертно награждена орденом Великой Отечественной войны II степени за антифашистскую деятельность. О ней снято множество документальных и художественных фильмов, проводятся международные конференции, выставки, установлены мемориальные доски. В 2016 году одна из улиц XV округа Парижа также была названа в честь русской монахини.
 
Мать Мария (в миру - Елизавета Скобцова; 1891-1945) - монахиня Западноевропейского Экзархата русской традиции Константинопольского Патриархата. Русская поэтесса, богослов, иконописец, участница французского Сопротивления. В 1943 году мать Мария была арестована парижским гестапо, а в марте 1945 погибла в лагере Равенсбрюк. По преданию, она добровольно вошла в газовую камеру, спасая другого человека. В 2004 году мать Мария была канонизирована Константинопольским Патриархатом как преподобномученица.
ForUm

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