Подготовка светской организацией объединения Церквей «не может не настораживать».

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «112 Украина», об этом заявил политический обозреватель Юрий Молчанов, комментируя выделение Евросоюзом Институту внешнеполитических исследований Украины гранта на исследование о путях присоединения украинских Греко-Католических Церквей к ПЦУ.

«Не может не насторожить то, что светская структура, да еще и с таким ярко выраженным политическим окрасом, вдруг взялась за задачу подготовки условий для объединения Церквей», - заявил он.

Эксперт отметил, что за обтекаемыми и общими фразами «изучение общественного мнения» и «создание дорожной карты» сложно понять основную задачу проекта.

«Это продолжение линии прежней власти, которая, под очевидным покровительством международных партнеров, ввязалась в опасные эксперименты по перекраиванию карты мирового Православия».

По мнению Молчанова, Украина становится частью некоего религиозного эксперимента, который контролируется Западом.

«Как и в истории с Томосом под руководством Порошенко, Украина здесь опять играет «не в свои игры» и не является субъектом. Я бы сказал, что мы невольно стали частью глобальных экспериментов в религиозном мире, в которых активно задействован политический истеблишмент, в первую очередь США, о чем свидетельствуют многочисленные заявления, встречи чиновников и дипломатов высшего звена, финансирование определенных институтов», - подчеркнул он.

Анализируя теологический аспект данного проекта, эксперт отмечает, что УГКЦ придерживается догматов Римско-католической Церкви и считает своим главой Папу Римского, в то время как ПЦУ «считает своим руководителем Патриарха Варфоломея».

«Вопрос: кто уступит в плане подчинения? УГКЦ пожертвует своей принадлежностью к Риму или ПЦУ откажется от своей прописки в Стамбуле?- задается вопросом Молчанов. - Служить обоим одновременно точно не позволяют догматика, богословие и тысячелетняя история мирового христианства».

Кроме того, при помощи объединения ПЦУ с УГКЦ новая Церковь Украины пытается добиться признания от мирового Православия, подчеркнул эксперт.

«Как бы кто ни манипулировал трюками с социологией, а простым и невооруженным взглядом видно, что храмы ПЦУ, особенно те, которые насильственно были отобраны у УПЦ, стоят почти пустые. Даже на большие праздники. Нет, и не предвидится признания всей полнотой мирового Православия. Даже в среде тех Поместных Церквей, где заявляли о поддержке ПЦУ, мнение священноначалия этих Церквей разделилось, и огромное число духовенства по-прежнему отказывается служить вместе с представителями ПЦУ», - напомнил Юрий Молчанов.

Как сообщалось, Институт внешнеполитических исследований Украины начинает масштабное исследование по изучению общественного мнения о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к Православной Церкви Украины. Исследование проводится при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Вселенского Патриархата, а на его проведение ЕС выделил 145 тыс. евро.