Последние месяцы превратились в испытание для жителей многих стран. Большинство людей столкнулись с заболеванием коронавируса, а экономика будет долго восстанавливаться после карантина. Но даже в это время часть компаний продолжили работу, поэтому им важно следить за безопасностью персонала. Для этого рекомендуется установить оборудование для дезинфекции, которое производит компания УХЛ-МАШ. Устройства способны снизить заболеваемость вирусом COVID-2019. Они предназначены для дозированной подачи антисептика, которым люди обрабатывают руки. Особенность устройств в автоматической работе: благодаря датчику движения жидкость подается в бесконтактном режиме. Но так ли эффективно оборудование украинского производства? Предлагаем экспертное мнение о новинке рынка.

Как выбрать приборы для бесконтактной дезинфекции

На время карантина часть компаний приостановили работу, исключением стали торговые и производственные фирмы. Они продолжили обслуживать людей в усиленном санитарном режиме. Не всегда реально опознать носителя вируса, а некоторые клиенты избегают средств личной безопасности. Это повышает риски здоровью, поэтому разместите оборудование для дезинфекции. Оно получило широкое распространение в супермаркетах, офисных и производственных компаниях. В таких местах сосредотачивается много людей, поэтому нужны меры безопасности. Не всегда под рукой есть антисептик, но решение данной проблемы предлагает оборудование для дезинфекции. Производитель гарантирует комплексный подход по контролю безопасности посетителей.

Преимущества оборудования для дезинфекции:

экономная подача антисептического средства;

быстрое срабатывание благодаря датчикам движения;

продуманный функционал предусматривает мусорный бак;

тяжелая конструкция оснащается роликами для перемещения;

использование антикоррозийной обработки исключает коррозию;

оптимальные габариты грамотно расходуют пространство помещения.

Одной из особенностей УХЛ-МАШ является использование металла. Производитель акцентирует внимание на качестве, сохраняя выгоду для покупателя. Оборудование доступно владельцам малого и среднего бизнеса. Уделяя вниманию качеству, стоит отметить металлический каркас. Такое решение гарантирует повышенную стойкость к механическим воздействиям. Это важно при размещении станций гигиены в местах частого скопления людей. Особенно это заметно в магазинах, которые ежедневно посещает много покупателей. Размещая оборудование на входе в торговый зал, можно повысить санитарную безопасность. Люди смогут самостоятельно использовать прибор, чтобы заходить в магазин с чистыми руками.

Где заказать стойки для антисептика и санитарное оборудование

Одним из примеров антисептического оборудования являются стойки для дезинфекции. Они представляют собой вертикальный конструктив, сделанный из металла. Изделия обладают небольшим размером, поэтому могут размещаться в любой части помещения. Поверхности имеют антикоррозийную обработку, которая достигается фосфатированием и покрытием порошковой краской. Это защищает корпус от ржавчины при контакте с влагой. Аналогичные свойства у моделей из нержавеющей стали, представленных на сайте. Благодаря экологичности нержавейки, стойки могут использоваться в медицинских учреждениях. При изготовлении уделяется внимание внешнему виду, поэтому у изделий современный стиль.

Конструкция стоек для дезинфекции делится на интуитивно понятные блоки. На фронтальной стороне размещена зона бесконтактной обработки рук. Достаточно поднести руку нержавеющей пластине, чтобы получить нужное количество жидкости. Вытереть руки можно одноразовыми полотенцами, которые выдаются через отверстие в корпусе. Они утилизируются непосредственно в стойке, ведь она оснащена контейнером. После заполнения его следует заменить, с чем помогут служебные дверки с замками. Это поможет вовремя заменить расходные материалы, ограничив посторонний доступ. Узнайте больше у производителя УХЛ-МАШ. Производитель предлагает заказать оборудование для дезинфекции по лучшей цене.