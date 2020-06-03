Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского и бывшего директора департамента Министерства обороны Андрея Араптанова, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.



3 июня подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, экс-первому заместителю секретаря СНБО также инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие «Автосборочный завод №2», входящае в группу связанных компаний Корпорации «Богдан» - доли в уставном капитале как прямо и косвенно принадлежали чиновнику СНБО и его близким лицам.

На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг. к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Компания на эти условия согласилась. Однако, как впоследствии установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложила на бюджет, что впоследствии подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.

Как сообщал ForUm, 17 октября 2019 Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс», конечным бенефициаром которого он является.



19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.

30 апреля Детективы Национального антикоррупциооного бюро сообщили бывшим замминистра обороны Игорю Павловскому и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины

14 мая Гладковскому сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.