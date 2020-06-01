также в разделеОбщество
1 июня. Картина дня 23
США: В наезде грузовика на митингующих обвиняют мужчину с украинской фамилией 21
Пассажиров в поезда будут пускать по «Дии», но техпроблемы никто не отменял 17
В МВД заявили, что уволили главного винницкого полицейского не из-за Броваров 16
Умер композитор Мирослав Скорик 19
ОГП начал расследовать привлечение боевиками детей к войне на Донбассе 12
Нардепы хотят потратить 35 миллиардов из COVID-фонда на дороги 13
Львовщина продлила карантин до 5 июня 13
КИУ: 19 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 21
МВД: Материалы дела Шеремета открыты для ознакомления 20
Полицию Виннитчины возглавил скандальный экс-замглавы полиции Одесской области 45
Таран дал Вилкулу медаль «За содействие Вооруженным силам Украины» 18
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны 18
Криклий обещает увеличить количество поездов на курорты 19
СБУ разоблачила 385 распространителей фейков о коронавирусе 10
«Радио Свобода Европа»: в Киеве напали на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины 42
Отстраненного руководителя винницкого облглавка трудоустроили в Киеве 23
Укрзализныця восстановила движение 439 пригородных поездов 60

Бывший депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей подал декларацию, из которой следует, что он работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева. Ранее Дейдея судили за разбой, а Национальное антикоррупционное бюро вело расследование относительно незаконного обогащения экс-депутата, пишет Центр противодействия коррупции.

Дейдей стал депутатом от «Нарфронта» в 2014 году. В марте 2012 года Суворовский райсуд Одессы приговорил его к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в 3 года за разбой (грабеж прохожих с насилием).

Однако 2014 Дейдей обжаловал это решение в апелляции, которая отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Он пропустил на два года сроки для подачи апелляции, но суд их возобновил.

А в 2017 году Верховная Рада решала вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Дейдея, но так и не сделала этого. Дело о незаконном обогащении расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Впоследствии статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд.

Из декларации, которую Дейдей подал в апреле этого года видно, что сейчас он помощник начальника Киевской полиции.

«Это еще один наглядный пример работы министра внутренних дел Авакова. Экс-нардеп, которого судили за насильственное преступление, по которому вели расследование по коррупционному преступлению, не может объяснить заоблачные состояние - и вдруг становится сотрудником Главного управления полиции столицы. Ответственность за все действия Авакова полностью лежит на президенте и его фракции, которые дважды оставили его в правительстве», - комментирует ситуацию председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Дейдей также указал в декларации, что его жена в мае прошлого года стала обладательницей автомобиля Maserati за 1,5 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги