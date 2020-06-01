Бывший депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей подал декларацию, из которой следует, что он работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева. Ранее Дейдея судили за разбой, а Национальное антикоррупционное бюро вело расследование относительно незаконного обогащения экс-депутата, пишет Центр противодействия коррупции.

Дейдей стал депутатом от «Нарфронта» в 2014 году. В марте 2012 года Суворовский райсуд Одессы приговорил его к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в 3 года за разбой (грабеж прохожих с насилием).

Однако 2014 Дейдей обжаловал это решение в апелляции, которая отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Он пропустил на два года сроки для подачи апелляции, но суд их возобновил.

А в 2017 году Верховная Рада решала вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Дейдея, но так и не сделала этого. Дело о незаконном обогащении расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Впоследствии статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд.

Из декларации, которую Дейдей подал в апреле этого года видно, что сейчас он помощник начальника Киевской полиции.

«Это еще один наглядный пример работы министра внутренних дел Авакова. Экс-нардеп, которого судили за насильственное преступление, по которому вели расследование по коррупционному преступлению, не может объяснить заоблачные состояние - и вдруг становится сотрудником Главного управления полиции столицы. Ответственность за все действия Авакова полностью лежит на президенте и его фракции, которые дважды оставили его в правительстве», - комментирует ситуацию председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Дейдей также указал в декларации, что его жена в мае прошлого года стала обладательницей автомобиля Maserati за 1,5 млн грн.