Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также в полиции сообщили, что уже задержаны 30 участников перестрелки в Броварах. Из них подозрение было сообщено 23 людям.

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.

Отметим, у суда есть 72 часа с момента задержания участников перестрелки, чтобы взять под стражу подозреваемых. После истечения этого срока правоохранителя обязаны будут отпустить задержанных.

Напомним, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Задержан уже 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.