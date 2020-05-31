также в разделеОбщество
КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы
Зеленский поздравил с Днями двух городов 14
Стрельба в Броварах: еще пятерых участников взяли под стражу 10
С понедельника в Украине возобновляют межобластное сообщение 26
Коронавирус в Украине: за сутки 468 новых случаев 69
Открытие нового корпуса "Охматдета" перенесли на конец июля 14
С 1 июня Украина открывает пункты пропуска на границе со Словакией 31
Суд арестовал без права залога первого фигуранта стрельбы в Броварах 28
За три дня в армии выявили 59 заболевших коронавирусом 15
Первые поезда в западном направлении отправятся 4 июня 30
В Украине начали тестирование на антитела к коронавирусу 24
Кагарлык: в местном отделении полиции уволили 10 сотрудников 17
За сутки коронавирус обнаружили у 64 украинских медиков 68
МОН позволило с 1 июня возобновить занятия во внешкольных кружках 13
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на выходных 17
Коронавирус в Украине: за сутки 393 новых случая 116
29 мая. Картина дня 29
Пытались избежать карантина: Польша выдворяет 33 украинцев 37

Уже шестерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области избрана мера пресечения — их отправили под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, шесть человек взяли под стражу по состоянию на 22 часа 30 мая.

«Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он.

Напомним, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Задержан уже 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги