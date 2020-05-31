Уже шестерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области избрана мера пресечения — их отправили под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, шесть человек взяли под стражу по состоянию на 22 часа 30 мая.
«Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он.
Напомним, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.
Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.
Задержан уже 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.
После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.
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