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Броварской городской суд арестовал без права внесения залога первого участника перестрелки в Броварах, которая произошла 29 мая.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Суд оставил обвиняемого под стражей на 60 дней без права внесения залога.

«Правильное решение принял судья! А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей? Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержаным с обеих криминальных группировок — винницких и броварских», − написал Геращенко.

Обвинения рассматривает суд по ч. 4 ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса (хулиганство с применением оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Задержан уже 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.
ForUm

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