Видео опубликовала пресс-служба МВД.

По словам министра, задержаны уже 28 участников «потасовки» задержаны, из них 22 выдвинуты обвинения. Аваков рассчитывает, что всех отправят под стражу без альтернативы залога, и «эти люди надолго сядут в тюрьму». Он обещает лично этим заниматься.

Глава МВД рассказал, что две группы перевозчиков делили направление пассажирских перевозок Бровары-Киев, которое за год приносит около 220 миллионов гривен.

«Часть этого рынка «белая», а часть осуществляют«серые»перевозчики, которые относятся к тем же группам. В какой-то момент обе группы решили, что благодаря «серым» доходам могут нанимать для разборок между собой бандитов», — отметил министр.

По словам Авакова, «как в лихие 90-е» они назначили «стрелку» на 6:30 утра. Сейчас трое участников стрельбы находятся в больнице с ранениями, угрозы их жизни нет.

Он добавил, что одна пуля попала в жилой дом, поэтому полиция квалифицировала произошедшее «как тяжкое преступление, совершенное группой лиц».

«Именно поэтому мой долг и я должен перед каждым из вас, членов общества, сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 гривен в сутки — из Винницы, Киева, Броваров. Но другой реакции не будет — каждый из них будет сидеть в тюрьме», — заявил министр.

Вопрос организаторов «стрелки» Аваков считает отдельным, потому что это, в том числе, «вопрос непрозрачности тендеров» по выделению маршрутов общественного транспорта, за который отвечают власти области. Этим также займутся правоохранители, заверил он.